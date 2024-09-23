Російський літак Ан-124 "Руслан" конфіскують: в АТ "Антонов" вже чекають на рішення

АТ "Антонов" прогнозує, що в наступному році російський вантажний літак Ан-124, який перебуває на території Канади з лютого 2022 року, може бути конфіскований і переданий Україні.

Коли конфіскують російський літак

У керівництві компанії "Антонов" прогнозують, що процес конфіскації російського літака в канадському суді триватиме ще приблизно пів року. Про це повідомила в ЕП.

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Після завершення судових розглядів уряд Канади планує конфіскувати літак на свою користь, провести його оцінку та передати Україні у вигляді військової допомоги. Спеціалісти АТ "Антонов" вже провели інспекцію російського літака і підтвердили, що він знаходиться в ідеальному стані.

Нагадаємо! Тим часом Німеччина поки що не має механізму для конфіскації трьох російських Ан-124 "Руслан", які наразі залишаються на їхньому аеродромі у Лейпцигу.