Когда конфискуют российский самолет

В руководстве компании "Антонов" прогнозируют, что процесс конфискации российского самолета в канадском суде продлится еще примерно полгода. Об этом сообщила в ЭП.

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После завершения судебных разбирательств правительство Канады планирует конфисковать самолет в свою пользу, провести его оценку и передать Украине в виде военной помощи. Специалисты АО "Антонов" уже провели инспекцию российского самолета и подтвердили, что он находится в идеальном состоянии.

Напомним! Между тем Германия пока не имеет механизма для конфискации трех российских Ан-124 "Руслан", которые сейчас остаются на их аэродроме в Лейпциге.