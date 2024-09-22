Очередная конфискация активов россиян

Министерство юстиции обратилось в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов российского миллиардера Мирона Гориловского и его партнеров в доход государства. В ВАКС удовлетворили иск, говорится на сайте ведомства.

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Гориловский, Буяновский и Меньшов основали в России группу компаний "Полипластик". Это крупная промышленная группа, которая производит высокотехнологичные полимерные трубы и композитные полимерные материалы.

Какие активы теперь принадлежат Украине

В Украине россияне имели несколько заводов по изготовлению пластиковых труб. Активы российских олигархов были во многих компаниях, но все удалось отследить.

Россияне еще могут обжаловать решение, и пока у них есть время на апелляцию (5 дней от 20 сентября, когда объявлен приговор), решение суда еще не вступило в силу.

В СБУ сообщили, что Отец Гориловского сотрудничает со структурами, приближенными к Путину.