Втікають з тонучого корабля: вже сьомий олігарх позбувся російського громадянства

Російське громадянство створює багато проблем для російських олігархів. Багато з них обирають гроші та західний світ замість документальної приналежності до Росії.

Російські мільярдери позбуваються громадянства

З початку повномасштабного вторгнення російські олігархи почали відмовлятися від російського паспорта. Тепер у їхньому списку 7 персон.

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Свій вибір на користь західного світу зробив Васілій Анісімов, який є засновником Трастконсалт та Coalco International. Олігарх був у сфері впливу Путіна, однак не захотів тонути з ним в одному кораблі та залиштися у Росії.

З 2010 року Анісімов очолював російську федерацію дзюдо – улюбленого виду спорту Путіна. У 2017 році російський диктатор нагородив друга орденом Алєксандра Невского.

Нещодавно ЄС пообіцяв більш жорстко відслідковувати витік товарів до Росії, аби окупанти не могли обходити санкції.

В Анісімова залишилося громадянство Домініканської Республіки та Хорватії. У 2023 році його статки складали 1,6 мільярда доларів. Цікаво, що ще у 2011 році у нього було 3,6 мільярда, після чого оцінка його статків йшла лише на спад.

Подання на відмову від російського громадянства олігарх подав ще у вересні 2022 року, після чого і став громадянином Хорватії.