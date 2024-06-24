У яких випадках лікарняний оплачується повністю

Оплата лікарняного може змінюватись залежно від статусу особи, віку та стану здоров'я. На розмір виплати також впливає наявність пільг у громадянина.

Як вираховується лікарняний

Лікарняний, відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" виплачується у різних долях, відносно середньої заробітної плати. Частка може складати 50%, 60%, 70% і 100%.

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Працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу, в розмірі заробітної плати, з якої фактично сплачено страхові внески,

– пояснюють у ПФУ.

Кому виплачують 100% лікарняного

Аби отримати лікарняний, потрібно дотримуватись визначеного алгоритму оформлення документації.

Незалежно від кількості стажу, 100% від середньої заробітної плати, через тимчасову непрацездатність, виплачується особам, які постраждали через нещасний випадок на виробництві. Або ж тим, хто отримав захворювання, внаслідок професійної діяльності.

У розмірі 100% лікарняний оплачується за наявності в застрахованої особи понад вісім років страхового стажу,

– йдеться у повідомленні ПФУ

100% лікарняного, попри кількість стажу виплачується також:

донорам, які мають право на таку пільгу;

особі, яка є офіційним доглядальником дитини до 14 років, що має хворобу, внаслідок аварії на ЧАЕС;

людям, які відносяться до 1 – 3 категорій осіб, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС;

ветеранам війни;

членам родин загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України;

українцям, що постраждали внаслідок участі у Революції Гідності.

100% лікарняного виплачується, як допомога при вагітності та пологах.