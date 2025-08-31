Авто, що ввозиться з-за кордону, підлягає обов'язковому розмитненню. Якщо ця процедура не відбувається, транспортний засіб не може легально експлуатуватися на території країни.

Яка вартість розмитнення авто зараз?

При розрахунку вартості розмитнення авто враховується декілька важливих показників, які визначаються на основі комплектації, ціни машини тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBL.

Вартість розмитнення складається з 3 показників:

мита, що складає 10% від визначеної вартості машини;

ПДВ, що дорівнює 20% від сумарного мита, акцизу, а також вартості транспортного засобу;

акцизного збору, який залежить від віку авто та об'єму мотора.

На розмір митних платежів найбільше впливають рік випуску авто, тип палива, вартість транспортного засобу та об'єм двигуна. Також вагому роль грає країна походження. Найчастіше в Україну ввозяться машини з США, Нідерландів, Німеччини, Польщі Франції та навіть Південної Кореї.

Чи можна розрахувати вартість розмитнення самостійно?

Вартість розмитнення можна розрахувати самостійно. Для цього потрібно скористатись калькулятором розмитнення онлайн.

Розберемося на прикладі, де розглянемо:

легкове авто на бензині;

країна його походження – ЄС;

вік автомобіля – 10 років;

вартість авто – 3 000 євро;

робочий об'єм двигуна – 1 500 сантиметрів кубічних.

Вийде, що в такому випадку розмитнення сягне – 1 698 євро.



Онлайн калькулятор розмитнення авто від AUTO.RIA / Скриншот 24 Каналу