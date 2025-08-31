Авто, ввозимое из-за границы, подлежит обязательной растаможке. Если эта процедура не происходит, транспортное средство не может легально эксплуатироваться на территории страны.

Какая стоимость растаможки авто сейчас?

При расчете стоимости растаможки авто учитывается несколько важных показателей, которые определяются на основе комплектации, цены машины и так далее, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBL.

Читайте также Международные компании профинансировали зарплаты миллиона российских солдат, – Newsweek

Стоимость растаможивания складывается из 3 показателей:

пошлины, которая составляет 10% от определенной стоимости машины;

НДС, что равняется 20% от суммарной пошлины, акциза, а также стоимости транспортного средства;

акцизного сбора, который зависит от возраста авто и объема мотора.

На размер таможенных платежей больше всего влияют год выпуска авто, тип топлива, стоимость транспортного средства и объем двигателя. Также весомую роль играет страна происхождения. Чаще всего в Украину ввозятся машины из США, Нидерландов, Германии, Польши Франции и даже Южной Кореи.

Можно ли рассчитать стоимость растаможки самостоятельно?

Стоимость растаможки можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться калькулятором растаможки онлайн.

Разберемся на примере, где рассмотрим:

легковое авто на бензине;

страна его происхождения – ЕС;

возраст автомобиля – 10 лет;

стоимость авто – 3 000 евро;

рабочий объем двигателя – 1 500 сантиметров кубических.

Получится, что в таком случае растаможка достигнет – 1 698 евро.



Онлайн калькулятор растаможки авто от AUTO.RIA / Скриншот 24 Канала