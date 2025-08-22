Какие автомобили надо растаможивать и что для этого нужно?

Без официальной растаможки авто не может быть зарегистрировано и эксплуатироваться в стране на законных основаниях, сообщает 24 Канал со ссылкой на сервис CBL.

В Украине возможна растаможка авто с последующей подачей на первую регистрацию, соответствующих нормам стандарта "ЕВРО-6" и выше, выпущенные в 2015 году и позже, в частности:

грузовиков;

новых легковых авто;

автобусов;

тракторов колесных;

специализированной техники.

Какие авто можно не растамаживать? До 1 января 2026 году на льготных условиях без уплаты пошлины разрешено растаможивать электромобили, что продолжает делать их ввоз экономически выгодным.

Зато на ввоз в Украину автотранспорта с гибридными силовыми установками, включающих электродвигатель и дизельный или бензиновый ДВС, распространяется стандартная без льгот процедура, требующая оплату всех действующих таможенных платежей.

Для оформления авто его владелец или уполномоченное лицо подает таможенному органу заявление о проведении таможенного оформления машины. Процедура растаможки авто и ввоз в Украину начинается с подготовки пакета документов:

Документ о праве собственности; Паспорт транспортного средства (оригинал и копия); Паспорт и код ИНН владельца; Таможенная декларация; Сертификат соответствия; Таможенный счет-фактура; Сертификат происхождения.

После этого должностное лицо таможенного органа в терминале осматривает авто и устанавливает его соответствие данным, указанным в представленных документах, в том числе в копии Акта таможенного досмотра, оформленного таможенным органом отправления.

Сколько стоит растаможка авто?

Для владельцев автомобилей, ввозимых в Украину 2025 года, в общем случае в стоимость растаможки входят три показателя:

пошлина 10% от стоимости машины;

от стоимости машины; акцизный сбор , зависящий от объема мотора и возраста авто;

, зависящий от объема мотора и возраста авто; НДС 20% от суммарной пошлины, акциза и стоимости транспортного средства.

Основные факторы, влияющие на размер таможенных платежей – стоимость автомобиля, год выпуска, объем двигателя, тип топлива.

Для точного расчета можно воспользоваться калькулятором растаможки, который корректно автоматически объединяет все данные, чтобы вы получили точную сумму обязательных платежей без переплат.

Также на стоимость будет влиять страна, из которой пригнали авто. Самыми популярными такими странами являются:

США;

Германия;

Нидерланды;

Польша;

Франция;

Швейцария;

Бельгия;

Япония;

Канада;

Южная Корея.

Какие правила растаможки авто для УБД?

В 2025 году нулевая растаможка действует исключительно для автомобилей, которые ввозятся для нужд военных, например, автомобили для воинских частей:

Транспортные средства, которые передаются военным частям, оформляются как гуманитарная помощь;

Их обязательно нужно передать в ВСУ или конкретному военнослужащему;

Гуманитарная помощь оформляется по упрощенной процедуре и освобождается от уплаты пошлины.

Обратите внимание! Другие граждане Украины, включая УБД, должны платить все предусмотренные налоги на растаможку.