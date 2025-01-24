Есть ли нулевая растаможка для УБД

С июля 2023 года нулевая растаможка для участников боевых действий больше не действует. Однако, в ВРУ рассматриваются три законопроекта, которые предлагают вернуть льготное налогообложение для УБД, передает 24 Канал.

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В 2025 году нулевая растаможка действует исключительно для автомобилей, которые ввозятся для нужд военных, например, автомобили для воинских частей:

Транспортные средства, которые передаются военным частям, оформляются как гуманитарная помощь.

Их обязательно нужно передать в ВСУ или конкретному военнослужащему. Использование таких авто для личных нужд запрещено.

Гуманитарная помощь оформляется по упрощенной процедуре и освобождается от уплаты пошлины.

Как оформить авто для военных:

Для ввоза авто необходимо иметь письмо от общественной или благотворительной организации, адресованное областной военной администрации и таможенной службе.

Военная часть должна официально обратиться с запросом на автомобиль.

Покупателем авто должна быть украинская общественная организация или благотворительный фонд. Для пересечения границы нужна специальная декларация и ID-номер для гуманитарной помощи.

Важно! В 2025 году льготы на растаможку авто действуют исключительно для военных нужд. Другие граждане Украины, включая участников боевых действий, должны платить все предусмотренные налоги на растаможку.