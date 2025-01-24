Чи є нульове розмитнення для УБД

З липня 2023 року нульове розмитнення для учасників бойових дій більше не діє. Однак, у ВРУ розглядаються три законопроєкти, які пропонують повернути пільгове оподаткування для УБД, передає 24 Канал.

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У 2025 році нульове розмитнення діє виключно для автомобілів, які ввозяться для потреб військових, наприклад, автомобілі для військових частин:

Транспортні засоби, які передаються військовим частинам, оформлюються як гуманітарна допомога.

Їх обов’язково потрібно передати до ЗСУ або конкретному військовослужбовцю. Використання таких авто для особистих потреб заборонено.

Гуманітарна допомога оформлюється за спрощеною процедурою і звільняється від сплати мита.

Як оформити авто для військових:

Для ввезення авто необхідно мати лист від громадської чи благодійної організації, адресований обласній військовій адміністрації та митній службі.

Військова частина має офіційно звернутися із запитом на автомобіль.

Покупцем авто повинна бути українська громадська організація або благодійний фонд. Для перетину кордону потрібна спеціальна декларація та ID-номер для гуманітарної допомоги.

Важливо! У 2025 році пільги на розмитнення авто діють виключно для військових потреб. Інші громадяни України, включно з учасниками бойових дій, повинні сплачувати всі передбачені податки на розмитнення.