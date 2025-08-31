Какая стоимость растаможки авто сейчас?
При расчете стоимости растаможки авто учитывается несколько важных показателей, которые определяются на основе комплектации, цены машины и так далее, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBL.
Стоимость растаможивания складывается из 3 показателей:
- пошлины, которая составляет 10% от определенной стоимости машины;
- НДС, что равняется 20% от суммарной пошлины, акциза, а также стоимости транспортного средства;
- акцизного сбора, который зависит от возраста авто и объема мотора.
На размер таможенных платежей больше всего влияют год выпуска авто, тип топлива, стоимость транспортного средства и объем двигателя. Также весомую роль играет страна происхождения. Чаще всего в Украину ввозятся машины из США, Нидерландов, Германии, Польши Франции и даже Южной Кореи.
Можно ли рассчитать стоимость растаможки самостоятельно?
Стоимость растаможки можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться калькулятором растаможки онлайн.
Разберемся на примере, где рассмотрим:
- легковое авто на бензине;
- страна его происхождения – ЕС;
- возраст автомобиля – 10 лет;
- стоимость авто – 3 000 евро;
- рабочий объем двигателя – 1 500 сантиметров кубических.
Получится, что в таком случае растаможка достигнет – 1 698 евро.
Онлайн калькулятор растаможки авто от AUTO.RIA / Скриншот 24 Канала
Для кого действует нулевая растаможка?
В 2025 году нулевая растаможка действует исключительно для тех авто, что ввозятся для нужд военных. При этом, УБД не могут воспользоваться этой льготой, если машина была куплена ими для личного пользования.