Какая стоимость растаможки авто сейчас?

При расчете стоимости растаможки авто учитывается несколько важных показателей, которые определяются на основе комплектации, цены машины и так далее, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBL.

Стоимость растаможивания складывается из 3 показателей:

пошлины, которая составляет 10% от определенной стоимости машины;

НДС, что равняется 20% от суммарной пошлины, акциза, а также стоимости транспортного средства;

акцизного сбора, который зависит от возраста авто и объема мотора.

На размер таможенных платежей больше всего влияют год выпуска авто, тип топлива, стоимость транспортного средства и объем двигателя. Также весомую роль играет страна происхождения. Чаще всего в Украину ввозятся машины из США, Нидерландов, Германии, Польши Франции и даже Южной Кореи.

Можно ли рассчитать стоимость растаможки самостоятельно?

Стоимость растаможки можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться калькулятором растаможки онлайн.

Разберемся на примере, где рассмотрим:

легковое авто на бензине;

страна его происхождения – ЕС;

возраст автомобиля – 10 лет;

стоимость авто – 3 000 евро;

рабочий объем двигателя – 1 500 сантиметров кубических.

Получится, что в таком случае растаможка достигнет – 1 698 евро.



Онлайн калькулятор растаможки авто от AUTO.RIA / Скриншот 24 Канала