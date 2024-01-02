Яка ймовірність того, що корпорація X (Twitter) Ілона Маска збанкрутує

Щорічно британське видання Financial Times публікує прогноз на рік. Цьогорічна аналітика викликала шквал обговорень, зокрема через майбутнє компанії X.

Чому X може збанкрутувати

У 2022 році Ілон Маск придбав Twitter. Згодом, він перейменував корпорацію і назвав її "X".

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Імовірне банкрутство Tesla та SpaceX, це насправді очікувана тенденція, зважаючи на останні події. Маск неодноразово транслював неоднозначну політичну позицію. До того ж світова економічна ситуація змінюється.

Редакція Financial Times вважає, що Маск робить усе аби уникнути цього. Однак, з Х ситуація критична. Зараз рекламодавці відмовляються від розміщення реклами на платформі, а нові шляхи отримання прибутків досі не пропрацьовані.

Що буде з Tesla

На думку експертів , на відсутність реклами на платформі Х впливає оновлена політика компанії. Після того як Twitter перейшов до нового власника, алгоритми платформи змінилися. Маск ввів правила, які дозволили недобросовісним, антисемітським та конспірологічним організаціям вільно розповсюджувати свій контент.

У Bloomberg опублікували інформацію, відповідно до якої, у наступному році Tesla втратить лідерські позиції на ринку електроавтомобілів. Китайський BYD оприлюднив звіт, у якому повідомив про значні продажі у кінці 2023 року.

Попри інновації Tesla, аналітики прогнозують зниження показників. Поки що у корпорації не відзвітували за останній квартал минулого року. Однак, очікуваним показником продажів Tesla є 483 200 одиниць.