Невтішний прогноз для Х Маска

Видання Financial Times у своїх очікуваннях на 2024 рік заявило, що X Ілона Маска має шанси збанкрутувати. Сам Маск іноді використовував чутки про банкрутство для мотивації працівників, але в цьому випадку проблеми значно серйозніші.

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На думку фахівців, компанія просто не зможе відновити свій рівень доходів, що в перспективі означатиме лише одне – крах.

Цього разу, коли реклама в X різко просіла, а спроби створити нові джерела доходу провалилися, є велика ймовірність, що це станеться,

– вважають експерти.

Проблему поглибила і критика рекламодавців самим Ілоном. Згодом він вибачився, але це не повернуло великий бізнес на його платформу.

Як зараз справи в Х

Маск придбав колишній Twitter за 44 мільярди доларів. Він перейменував соцмережу, звільнив більшу частину персоналу та змінив правила модерації, полегшивши життя конспірологам, антисемітам та творцям іншого недобросовісного контенту.

Усе це не сподобалося рекламодавцям, які почали відхід з платформи. У результаті в 2023 році Х заробив на рекламі лише 2,5 мільярда доларів. Це лише припущення, адже з приходом Маска компанія більше не надає публічної фінансової звітності.

Цікаво! Проблеми з Х не вплинули на позицію Маска у рейтингу мільярдерів – він залишається найбагатшою людиною світу зі статками у 229 мільярдів доларів.

Сам Маск нещодавно підтримав скандальний антисемітський допис, через що безліч великих брендів заявили, що більше не купуватимуть рекламу в Х. Маск спочатку відповів нецензурною лексикою, а потім спробував перепросити. Виглядає так, що в Х не залишилося аргументів для запрошення та утримання рекламодавців, тому їх відтік продовжиться.