Неутешительный прогноз для Х Маска

Издание Financial Times в своих ожиданиях на 2024 год заявило, что X Илона Маска имеет шансы обанкротиться. Сам Маск иногда использовал слухи о банкротстве для мотивации работников, но в этом случае проблемы гораздо серьезнее.

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По мнению специалистов, компания просто не сможет восстановить свой уровень доходов, что в перспективе будет означать только одно – крушение.

В этот раз, когда реклама в X резко просела, а попытки создать новые источники дохода провалились, есть большая вероятность, что это произойдет,

– считают эксперты.

Проблему усугубила и критика рекламодателей самим Илоном. Впоследствии он принес извинения, но это не вернуло большой бизнес на его платформу.

Как сейчас дела у Х

Маск приобрел бывший Twitter за 44 миллиарда долларов. Он переименовал соцсеть, уволил большую часть персонала и изменил правила модерации, облегчив жизнь конспирологам, антисемитам и создателям другого недобросовестного контента.

Все это не понравилось рекламодателям, начавшим уход с платформы. В результате в 2023 году Х заработал на рекламе всего 2,5 миллиарда долларов. Это только предположение, ведь с приходом Маска компания больше не предоставляет публичную финансовую отчетность.

Интересно! Проблемы с Х не повлияли на позицию Маска в рейтинге миллиардеров – он остается самым богатым человеком мира с состоянием в 229 миллиардов долларов.

Сам Маск недавно поддержал скандальную антисемитскую корреспонденцию, из-за чего множество крупных брендов заявили, что больше не будут покупать рекламу у Х. Маск сначала ответил нецензурной лексикой, а затем попытался извиниться. Похоже, что у Х не осталось аргументов для приглашения и удержания рекламодателей, поэтому их отток продолжится.