Чому X може збанкрутувати
У 2022 році Ілон Маск придбав Twitter. Згодом, він перейменував корпорацію і назвав її "X".
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Імовірне банкрутство Tesla та SpaceX, це насправді очікувана тенденція, зважаючи на останні події. Маск неодноразово транслював неоднозначну політичну позицію. До того ж світова економічна ситуація змінюється.
Редакція Financial Times вважає, що Маск робить усе аби уникнути цього. Однак, з Х ситуація критична. Зараз рекламодавці відмовляються від розміщення реклами на платформі, а нові шляхи отримання прибутків досі не пропрацьовані.
Що буде з Tesla
У Bloomberg опублікували інформацію, відповідно до якої, у наступному році Tesla втратить лідерські позиції на ринку електроавтомобілів. Китайський BYD оприлюднив звіт, у якому повідомив про значні продажі у кінці 2023 року.
Попри інновації Tesla, аналітики прогнозують зниження показників. Поки що у корпорації не відзвітували за останній квартал минулого року. Однак, очікуваним показником продажів Tesla є 483 200 одиниць.