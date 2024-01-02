Чому X може збанкрутувати

У 2022 році Ілон Маск придбав Twitter. Згодом, він перейменував корпорацію і назвав її "X".

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Імовірне банкрутство Tesla та SpaceX, це насправді очікувана тенденція, зважаючи на останні події. Маск неодноразово транслював неоднозначну політичну позицію. До того ж світова економічна ситуація змінюється.

Редакція Financial Times вважає, що Маск робить усе аби уникнути цього. Однак, з Х ситуація критична. Зараз рекламодавці відмовляються від розміщення реклами на платформі, а нові шляхи отримання прибутків досі не пропрацьовані.

На думку експертів, на відсутність реклами на платформі Х впливає оновлена політика компанії. Після того як Twitter перейшов до нового власника, алгоритми платформи змінилися. Маск ввів правила, які дозволили недобросовісним, антисемітським та конспірологічним організаціям вільно розповсюджувати свій контент.

Що буде з Tesla

У Bloomberg опублікували інформацію, відповідно до якої, у наступному році Tesla втратить лідерські позиції на ринку електроавтомобілів. Китайський BYD оприлюднив звіт, у якому повідомив про значні продажі у кінці 2023 року.

Попри інновації Tesla, аналітики прогнозують зниження показників. Поки що у корпорації не відзвітували за останній квартал минулого року. Однак, очікуваним показником продажів Tesla є 483 200 одиниць.