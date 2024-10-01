Розтрата 608 мільйонів: ДБР завершило розслідування проти керівників банку "Фінанси та Кредит"

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно голови правління акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" та двох його заступників. Їх підозрюють у розтраті понад 608 мільйонів гривень фінансів банку.

Як розтрачували майно керівники банку "Фінанси та Кредит"

Як повідомив Офіс генерального прокурора, фігурантам розслідування висунуто звинувачення в створенні та керівництві злочинною спільнотою або організацією, а також у їхній участі. Їх також підозрюють у привласненні, розтраті майна чи заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

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В результаті протиправних дій з рахунків банку було незаконно виділено сотні мільйонів гривень у вигляді кредитних коштів. Надалі ці кошти переказали на рахунки підконтрольних злочинній організації іноземних компаній. У підсумку з України вивели понад 608 мільйонів гривень, які так і не повернули банку.

Зауважте! Нині підозрювані залишаються під вартою. Також триває розслідування щодо фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" у справі про створення злочинної організації, участь у ній, а також розтрату і легалізацію майна, здобутого незаконним шляхом.