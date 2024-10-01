Как растрачивали имущество руководители банка "Финансы и Кредит"

Как сообщил Офис генерального прокурора, фигурантам расследования предъявлены обвинения в создании и руководстве преступным сообществом или организацией, а также в их участии. Их также подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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В результате противоправных действий со счетов банка было незаконно выделены сотни миллионов гривен в виде кредитных средств. В дальнейшем эти средства перевели на счета подконтрольных преступной организации иностранных компаний. В итоге из Украины вывели более 608 миллионов гривен, которые так и не вернули банку.

Заметьте! Сейчас подозреваемые остаются под стражей. Также продолжается расследование в отношении фактического владельца АО "Банк "Финансы и Кредит" по делу о создании преступной организации, участие в ней, а также растрату и легализацию имущества, полученного незаконным путем.