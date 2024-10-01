Как выросла стоимость отправлений

Укрпочта сообщила, что подорожают почтовые марки, конверты и карточки. Как пояснили в компании, увеличение цен связано с изменениями в Налоговом кодексе Украины.

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С октября, в соответствии с изменениями Налогового кодекса Украины, знаки почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты и карточки) будут продаваться с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20%,

– говорится на сайте Укрпочты.

Обратите внимание! С новыми тарифами Укрпочты вы можете ознакомиться здесь.

"Новая почта" также сообщает о росте тарифов на отправку документов, грузов и посылок. В среднем, цена пересылки вырастет на 10 гривен. Подорожание компания связывает с увеличением стоимости топлива и электроэнергии.

Механизм определения цены отправления не изменится. Однако будет отменена комиссия за объявленную стоимость при возврате посылок.

Важно! Увидеть обновленные тарифы для отправлений через "Новую почту" вы можете здесь.