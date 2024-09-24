На сколько подорожают отправки

С 1 октября почтовые марки, конверты и карточки будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) – 20%. Это нововведение связано с изменениями, утвержденными в Налоговом кодексе Украины, сообщает Укрпочта.

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Например, цена на пересылку внутреннего письма весом до 50 граммов достигнет 18 гривен. Маркированные конверты в зависимости от формата будут стоить:

если это форматы C6, DL с маркой U, V – 21,6 гривны;

форматы C6, DL с маркой F – 39,6 гривны;

форматы C5 с маркой М – 40 гривны.

Стоимость международных отправлений, где учитывается курс установленный НБУ также изменится: