На сколько подорожают отправки
С 1 октября почтовые марки, конверты и карточки будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) – 20%. Это нововведение связано с изменениями, утвержденными в Налоговом кодексе Украины, сообщает Укрпочта.
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Например, цена на пересылку внутреннего письма весом до 50 граммов достигнет 18 гривен. Маркированные конверты в зависимости от формата будут стоить:
- если это форматы C6, DL с маркой U, V – 21,6 гривны;
- форматы C6, DL с маркой F – 39,6 гривны;
- форматы C5 с маркой М – 40 гривны.
Стоимость международных отправлений, где учитывается курс установленный НБУ также изменится:
- почтовая карточка весом до 20 граммов, в иностранные государства включительно, (марки A,G) будет стоить 1 доллар + 20% НДС;
- доплатная марка (P) будет иметь цену 5 долларов + 20% НДС;
- цена пересылки неприоритетного письма весом до 50 граммов включительно в иностранные государства (с марками N,W) будет иметь цену 1,5 доллара + 20% НДС.