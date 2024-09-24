Какую схему разоблачили журналисты

Как сообщают журналисты Sky News, существуют основания полагать, что многие товары, которые подпадают под санкции, попадают в Россию через третьи страны.

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Однако, роскошные автомобили являются менее "опасными", хотя их транспортировку легче отследить, поскольку это процесс, привлекающий внимание.

Эксперты по вопросам санкций подозревают, что страны Кавказа, вероятно, служат каналом для переправки санкционных товаров в Россию, однако информация о дальнейшей судьбе этих автомобилей обрывается на кавказских границах.

Экспорт британских автомобилей в Азербайджан, как и во многие страны, вырос благодаря нескольким факторам, в частности успешной экономике, запуска новых моделей и отложенному спросу,

– отмечала ранее Британская автомобильная лоббистская организация Общество автопроизводителей и торговцев (SMMT)

Это означало, что большинство автомобилей остаются на Кавказе, вместо того, чтобы пересекать границу с Россией.

Обратите внимание! С целью расследования, журналисты телеканала, получив информацию от местного жителя, отправились в Грузию и провели два дня вблизи границы с Россией, наблюдая за процессом доставки автомобилей и других грузов, которые затем отправляли в Россию.

Как западные автомобили попадали в Россию

Журналисты поговорили с многочисленными участниками этого бизнеса и обнаружили сложную, но хорошо отлаженную систему, позволяющую транспортировать европейские автомобили в Россию.

Интересно! Одна группа людей отвечает за доставку автомобилей до границы – иногда из автосалонов в Тбилиси, а иногда из черноморских портов Поти или Батуми. Часто они не знают, откуда именно автомобили, или это непосредственно из стран, например Великобритания, или через другие кавказские страны, в частности Азербайджан.

После доставки автомобилей до границы, их оставляют на стоянках на несколько дней, пока оформляются необходимые документы.

Заметьте! Однако оформление не обходится без трудностей: после введения санкций европейские страны и Грузия ввели запреты на ввоз автомобилей в Россию. Однако существует множество лазеек, которые позволяют переправить автомобили через границу.

Один из вариантов – зарегистрировать и растаможить автомобиль в Армении, а затем направиться на север к российскому пункту пропуска "Ларс". Иногда водителям рекомендуют утверждать, что они везут автомобили через Россию в Кыргызстан.