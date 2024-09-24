На скільки подорожчають відправки
З 1 жовтня поштові марки, конверти та картки будуть обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) – 20%. Це нововведення пов'язане зі змінами, затвердженими в Податковому кодексі України, повідомляє Укрпошта.
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Наприклад, ціна на пересилку внутрішнього листа вагою до 50 грамів сягне 18 гривень. Марковані конверти залежно від формату коштуватимуть:
- якщо це формати C6, DL з маркою U, V – 21,6 гривні;
- формати C6, DL з маркою F – 39,6 гривні;
- формати C5 з маркою М – 40 гривні.
Вартість міжнародних відправлень, де враховується курс встановлений НБУ також зміниться:
- поштова картка вагою до 20 грамів, до іноземних держав включно, (марки A,G) коштуватиме 1 долар + 20% ПДВ;
- доплатна марка (P) матиме ціну 5 доларів + 20% ПДВ;
- ціна пересилання непріоритетного листа вагою до 50 грамів включно до іноземних держав (з марками N,W) матиме ціну 1,5 долара + 20% ПДВ.