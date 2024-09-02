Більше свободи бізнесу: яку стратегію схвалили в Уряді
Джерело:Мінекономіки
Уряд схвалив стратегію, яка передбачає більше економічної свободи для малого та середнього українського бізнесу. Йдеться про зменшення безробіття та полегшення процесу ведення бізнесу на наступні 3 роки, тобто до 2027 року.
Як може зменшитися безробіття в Україні
За даними Мінекономіки, внаслідок реалізації стратегії щодо малого та середнього бізнесу рівень безробіття може знизитися з 18,3 % до 11%. Крім того, очікується, що це може призвести до покращення індексу економічної свободи щонайменше на 14 пунктів – до 75+/100, зростання наукомісткості ВВП – до +0,7%, а збільшення кількості експортерів – до більш ніж 35 тисячі.
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Важливо! Основними цілями у стратегії є відновлення та полегшення процесу ведення бізнесу, інноваційний розвиток, цифрова трансформація та "зелена трансформація". Водночас це і розвиток людського капіталу та підприємництва, а також підвищення конкурентоспроможності та збільшення експорту.
Внаслідок цифровізації бізнес-процесів, технологій ШІ, інструментів електронного вставлення рахунків, миттєвих платежів НБУ за умови забезпечення кібербезпеки тощо, очікується залучення інвестицій та розвиток регіонів.
Як пояснює перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, нова стратегія є відповіддю на нагальні потреби бізнесу.
Вона є інклюзивною і сприятиме бізнес-активності жінок, осіб з інвалідністю, ветеранів,
– додає вона.
Крім того, така стратегія вже узгоджена з бізнесом, громадським сектором, експертами. А регіональний аспект врахований.