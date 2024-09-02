Як може зменшитися безробіття в Україні

За даними Мінекономіки, внаслідок реалізації стратегії щодо малого та середнього бізнесу рівень безробіття може знизитися з 18,3 % до 11%. Крім того, очікується, що це може призвести до покращення індексу економічної свободи щонайменше на 14 пунктів – до 75+/100, зростання наукомісткості ВВП – до +0,7%, а збільшення кількості експортерів – до більш ніж 35 тисячі.

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Важливо! Основними цілями у стратегії є відновлення та полегшення процесу ведення бізнесу, інноваційний розвиток, цифрова трансформація та "зелена трансформація". Водночас це і розвиток людського капіталу та підприємництва, а також підвищення конкурентоспроможності та збільшення експорту.

Внаслідок цифровізації бізнес-процесів, технологій ШІ, інструментів електронного вставлення рахунків, миттєвих платежів НБУ за умови забезпечення кібербезпеки тощо, очікується залучення інвестицій та розвиток регіонів.

Як пояснює перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, нова стратегія є відповіддю на нагальні потреби бізнесу.

Вона є інклюзивною і сприятиме бізнес-активності жінок, осіб з інвалідністю, ветеранів,

– додає вона.

Крім того, така стратегія вже узгоджена з бізнесом, громадським сектором, експертами. А регіональний аспект врахований.