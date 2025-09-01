Председатель правления оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер во время открытия нового завода по производству боеприпасов в немецком городке Унтерлюс (Нижняя Саксония) рассказал о планах компании и перспективах сотрудничества с Украиной.

Какие объемы годового производства?

По его словам, предприятие является почти полностью автоматизированным. В частности, на одной смене работают только 40 человек, а годовое производство составит около 350 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, информирует 24 Канал c ссылкой на DW.

"Мы имеем мощность, скорость и благодаря автоматизации можем наращивать объемы", – отметил Паппергер.

Когда состоятся поставки в Украину?

Первые 25 тысяч боеприпасов в этом году уже отправят в Украину. В 2026-м концерн планирует изготовить не менее 150 тысяч снарядов, из которых 100 – 200 тысяч предназначены для украинской армии. Остальные получат другие партнеры.

Заметьте. Rheinmetall также готовит запуск аналогичного завода в Украине. Однако, по словам руководителя концерна, процесс тормозится из-за бюрократических трудностей. Если их удастся преодолеть, производство может стартовать через 12–14 месяцев.

Какие планы на сотрудничество с Украиной?

Кроме того, компания рассматривает возможность инвестировать в создание больших дронов в Украине, однако окончательное решение будет зависеть от условий для такого производства.

Паппергер подчеркнул, что Rheinmetall уже активно сотрудничает с украинскими оборонными предприятиями и видит в этом перспективу для обеих сторон.

Справочно. Rheinmetall – один из крупнейших европейских оборонных концернов со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. Компания специализируется на производстве боеприпасов, военной техники и систем обороны. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Rheinmetall существенно увеличил объемы производства и активно вовлечен в программы поддержки украинской армии.

