Rheinmetall начинает поставки снарядов в Украину с нового завода
- Rheinmetall открыл новый завод по производству боеприпасов в Германии, который является почти полностью автоматизированным и может производить 350 тысяч снарядов в год.
- В этом году компания планирует поставить в Украину первые 25 тысяч боеприпасов и рассматривает возможность инвестиций в производство дронов в Украине.
Председатель правления оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер во время открытия нового завода по производству боеприпасов в немецком городке Унтерлюс (Нижняя Саксония) рассказал о планах компании и перспективах сотрудничества с Украиной.
Какие объемы годового производства?
По его словам, предприятие является почти полностью автоматизированным. В частности, на одной смене работают только 40 человек, а годовое производство составит около 350 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, информирует 24 Канал c ссылкой на DW.
"Мы имеем мощность, скорость и благодаря автоматизации можем наращивать объемы", – отметил Паппергер.
Когда состоятся поставки в Украину?
Первые 25 тысяч боеприпасов в этом году уже отправят в Украину. В 2026-м концерн планирует изготовить не менее 150 тысяч снарядов, из которых 100 – 200 тысяч предназначены для украинской армии. Остальные получат другие партнеры.
Заметьте. Rheinmetall также готовит запуск аналогичного завода в Украине. Однако, по словам руководителя концерна, процесс тормозится из-за бюрократических трудностей. Если их удастся преодолеть, производство может стартовать через 12–14 месяцев.
Какие планы на сотрудничество с Украиной?
Кроме того, компания рассматривает возможность инвестировать в создание больших дронов в Украине, однако окончательное решение будет зависеть от условий для такого производства.
Паппергер подчеркнул, что Rheinmetall уже активно сотрудничает с украинскими оборонными предприятиями и видит в этом перспективу для обеих сторон.
Справочно. Rheinmetall – один из крупнейших европейских оборонных концернов со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. Компания специализируется на производстве боеприпасов, военной техники и систем обороны. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Rheinmetall существенно увеличил объемы производства и активно вовлечен в программы поддержки украинской армии.
Подробнее о строительстве завода в Украине
- В 2023 году концерн объявил о намерениях построить в Украине несколько предприятий – от завода по производству боеприпасов до ремонтных баз для бронетехники.
- Первый такой проект совместный с "Укроборонпромом" завод в западных регионах, где планируют обслуживать немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.
- Недавно гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что бюрократические процедуры в Украине "очень, очень высокие" и влияют на скорость строительства завода.
- В ответ министр обороны Денис Шмыгаль связался с немецким партнером и, как он сам отметил, "обсудил ключевые этапы строительства завода", а также рабочие вопросы по координации процессов.