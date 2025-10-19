Сколько украинцы потратили на услуги связи в октябре: цифры впечатляют
- В октябре украинцы потратили на услуги Киевстар 280 182 561 гривен, Vodafone – 166 828 301 гривну, Lifecell – 157 534 588 гривен.
- За весь 2025 год расходы на Киевстар составили примерно 4,3 миллиарда гривен, Vodafone – ориентировочно 2,5 миллиарда гривен, Lifecell – почти 2,4 миллиарда гривен.
Расходы на связь остаются значительными. Речь идет, в том числе об абонплате, которую украинцы платят ежемесячно.
Какому оператору украинцы платят больше всего?
Недавно у многих украинских операторов связи выросли цены, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание! Рост цен на абонплату связан с увеличением расходов операторов. В частности, из-за повышения стоимости электроэнергии для бизнеса.
Если опираться на дашборд Monobank, видим, что лидером в рейтинге остается Киевстар. Именно на услуги этого оператора украинцы потратили больше всего в октябре – 280 182 561 гривны.
Также в тройку лидеров по расходам вошли:
- Vodafone – 166 828 301 гривны;
- Lifecell – 157 534 588 гривен.
Аналогичный рейтинг и по расходам в течение всего 2025 года:
- Киевстар – примерно 4,3 миллиарда гривен;
- Vodafone – ориентировочно 2,5 миллиарда гривен;
- Lifecell – почти 2,4 миллиарда гривен.
На какого оператора связи украинцы потратили больше всего в течение года / дашборд Monobank
Важно! Речь идет именно о расходах при безналичных расчетах через Monobank.
Что нужно знать об услугах связи в 2025?
Еще в конце сентября стало известно о подорожании услуг связи у Киевстар. Выросли в цене некоторые тарифы. В частности, увеличилась стоимость получения услуг по контракту, сообщил оператор.
Пенсионеры могут платить за мобильную связь меньше. Дело в том, что некоторые операторы предлагают специальные тарифы для пожилых людей, которые стоят дешевле.