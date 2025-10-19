Скільки українці витратили на послуги зв'язку у жовтні: цифри вражають
- У жовтні українці витратили на послуги Київстар 280 182 561 гривень, Vodafone – 166 828 301 гривню, Lifecell – 157 534 588 гривень.
- За весь 2025 рік витрати на Київстар склали приблизно 4,3 мільярда гривень, Vodafone – орієнтовно 2,5 мільярда гривень, Lifecell – майже 2,4 мільярда гривень.
Витрати на зв'язок залишаються значними. Йдеться, у тому числі про абонплату, яку українці сплачують щомісяця.
Якому оператору українці платять найбільше?
Нещодавно у багатьох українських операторів зв'язку зросли ціни, повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу! Зростання цін на абонплату пов'язане зі збільшенням витрат операторів. Зокрема, через підвищення вартості електроенергії для бізнесів.
Якщо спиратись на дашборд Monobank, бачимо, що лідером у рейтингу залишається Київстар. Саме на послуги цього оператора українці витратили найбільше у жовтні – 280 182 561 гривні.
Також у трійку лідерів за витратами увійшли:
- Vodafone – 166 828 301 гривні;
- Lifecell – 157 534 588 гривень.
Аналогічний рейтинг і за витрати протягом усього 2025 року:
- Київстар – приблизно 4,3 мільярда гривень;
- Vodafone – орієнтовно 2,5 мільярда гривень;
- Lifecell – майже 2,4 мільярда гривень.
На якого оператора зв'язку українці витратили найбільше протягом року / дашборд Monobank
Важливо! Йдеться саме про витрати при безготівкових розрахунках через Monobank.
Що потрібно знати про послуги зв'язку у 2025?
Ще в кінці вересня стало відомо про подорожчання послуг зв'язку у Київстар. Зросли в ціні деякі тарифи. Зокрема, збільшилась вартість отримання послуг за контрактом, повідомив оператор.
Пенсіонери можуть платити за мобільний зв'язок менше. Річ у тім, що деякі оператори пропонують спеціальні тарифи для літніх людей, які коштують дешевше.