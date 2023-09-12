Акции Alibaba начали падать: гендиректор ушел, IPO одного из подразделений отложили

Китайский гигант Alibaba встретился с несколькими мощными трудностями. Сразу несколько факторов разрушили планы компании на ближайшее будущее.

Падение акций из-за ухода гендиректора

Акции Alibaba Group на Гонконгской бирже упали на более чем 4%. Такую динамику вызвал неожиданный уход из компании бывшего генерального директора Даниэля Чжана из подразделения облачных вычислений.

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Генеральным директором и главой подразделения стал соучредитель компании Энди Ву. Как сообщили аналитики, решение Чжана пойти совершенно самостоятельно. К тому же он принял его в то время, когда подразделение Alibaba Cloud начало терять позиции из-за роста конкуренции со стороны государственных компаний и Huawei Technologies. Кроме того, свое давление на компании усилили регуляторы.

Стоимость Alibaba Cloud оценивают в, но данные, контролируемые компанией, делают ее объектом атаки регуляторов как в самом Китае, так и за рубежом.

Сам Чжан продолжит сотрудничать с Alibaba, а гигант инвестирует миллиард долларов в его новый технологический фонд.

Отложенное IPO из-за экономической ситуации

Alibaba также решил не выставлять акции продуктовой сети Freshippo. Экономика Китая сейчас не на подъеме, и приобретение бумаг потребительского сектора сейчас вызывает очень малый интерес среди инвесторов.

Freshippo – это сеть супермаркетов в Китае. Здесь можно поесть или оформить доставку на дом.

Аналитики Alibaba подсчитали, что в случае размещения акций в ближайшее время можно будет получить 4 миллиарда долларов инвестиций. Зато компания рассчитывает на вложения в размере 6, а то и все 10 миллиардов.

Комитет по управлению капиталом Alibaba принял решение подождать более благоприятных экономических условий и сосредоточиться на листинге других подразделений.