Падіння акцій через відхід гендиректора

Акції Alibaba Group на Гонконгській біржі, впали на більш як 4%. Таку динаміку спричинив несподіваний відхід з компанії колишнього генерального директора Даніеля Чжана з підрозділу хмарних обчислень.

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Генеральним директором та головою підрозділу став співзасновник компанії Енді Ву. Як повідомили аналітики, рішення Чжана піти цілком самостійне. До то ж, він прийняв його у той час, коли підрозділ Alibaba Cloud почав втрачати позиції через зростання конкуренції з боку державних компаній та Huawei Technologies. Окрім того, свій тиск на компанії посилили регулятори.

Вартість Alibaba Cloud оцінюють у 40 – 60 мільярдів доларів, але дані, які контролює компанія, робить її об'єктом атаки регуляторів як в самому Китаї, так і за кордоном.

Сам Чжан продовжить співпрацювати з Alibaba, а гігант інвестує мільярд доларів у його новий технологічний фонд.

Відкладене ІРО через економічну ситуацію

Alibaba також вирішив не виставляти акції продуктової мережі Freshippo. Економіка Китаю зараз не на підйомі, і придбання паперів споживчого сектору зараз викликає вкрай малий інтерес серед інвесторів.

Freshippo — це мережа супермаркетів у Китаї. Тут можна поїсти або оформити доставку додому.

Аналітики Alibaba підрахували, що у випадку розміщення акцій найближчим часом можна буде отримати 4 мільярди доларів інвестицій. Натомість компанія розраховує на вкладення розміром 6, а то й всі 10 мільярдів.

Комітет з управління капіталом Alibaba прийняв рішення почекати більш сприятливих економічних умов та зосередитися на лістингу інших підрозділів.