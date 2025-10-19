Сеть магазинов электроники и бытовой техники "Фокстрот" зафиксировала всплеск спроса на салатники "Сицилийский лимон". Только за один день украинцы раскупили более 400 комплектов. Несмотря на такой ажиотаж набор до сих пор участвует в акции от "Монобанка".

Почему резко вырос спрос на набор салатников в "Фокстрот"?

Дело в том, что акция от "Монобанка", которая была запущена в честь достижения банком отметки в 10 миллионов клиентов, предусматривает охоту на лимоны в приложении, а один из "секретных лимонов" акции оказался спрятанным в мономаркете в категории столовых сервизов от продавца "Фокстрот", передает 24 Канал со ссылкой на dev.ua.

В результате набор салатников "Сицилийский лимон" был распродан со склада за сутки. Интересно, что покупатели даже окрестили его новыми "чашками-рыбками" нашего времени.

Мы наблюдали, как спрос растет почасово. Этот кейс еще раз показал: одна яркая идея может сделать хитом даже обычный салатник. Команде monobank удалось создать настоящий маркетинговый "эффект лимона",

– заявил Олег Никольский, маркетинг-директор "Фокстрот".

В "Фокстрот" прогнозируют, что теперь спрос на необычную и яркую посуду будет оставаться высоким среди украинцев, а несмотря на полную распродажу набора "Сицилийский лимон", он продолжает участвовать в акции.

Напоминаем, что 16 октября соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский сообщил, что тот, кто найдет 10 лимонов в monobank сможет принять участие в розыгрыше 50 iPhone 17.

Зато тот, кто соберет 50 – будет соревноваться за 1 миллион гривен. А для тех, кто соберет 51 лимон – BMW 3 серии.

Можно ли вернуть товары в "Монобанке"?