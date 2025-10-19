Мережа магазинів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" зафіксувала сплеск попиту на салатники "Сицилійський лимон". Лише за один день українці розкупили понад 400 комплектів. Попри такий ажіотаж набір досі бере участь в акції від "Монобанку".

Чому різко зріс попит на набір салатників у "Фокстрот"?

Річ у тім, що акція від "Монобанку", яку було запущено на честь досягнення банком позначки у 10 мільйонів клієнтів, передбачає полювання на лимони у додатку, а один із "секретних лимонів" акції виявився захованим у monомаркеті у категорії столових сервізів від продавця "Фокстрот", передає 24 Канал з посиланням на dev.ua.

Внаслідок цього набір салатників "Сицилійський лимон" був розпроданий зі складу за добу. Цікаво, що покупці навіть охрестили його новими "чашками-рибками" нашого часу.

Ми спостерігали, як попит зростає погодинно. Цей кейс ще раз показав: одна яскрава ідея може зробити хітом навіть звичайний салатник. Команді monobank вдалося створити справжній маркетинговий "ефект лимона",

– заявив Олег Нікольський, маркетинг-директор "Фокстрот".

У "Фокстрот" прогнозують, що тепер попит на незвичний та яскравий посуд залишатиметься високим серед українців, а попри повний розпродаж набору "Сицилійський лимон", він продовжує брати участь в акції.

Нагадуємо, що 16 жовтня співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський повідомив, що той, хто знайде 10 лимонів у monobank зможе взяти участь у розіграші 50 iPhone 17.

Натомість той, хто збере 50 – змагатиметься за 1 мільйон гривень. А для тих, хто збере 51 лимон – BMW 3 серії.

Чи можна повернути товари у "Монобанку"?