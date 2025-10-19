У Фокстрот розкупили набір з сицилійськими лимонами на тлі акції від monobank
- У "Фокстрот" розкупили понад 400 комплектів салатників "Сицилійський лимон" через акцію від "Монобанку".
- Акція передбачає пошук лимонів, зокрема одного "секретного, яких був захований у столових сервізах "Фокстроту".
Мережа магазинів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" зафіксувала сплеск попиту на салатники "Сицилійський лимон". Лише за один день українці розкупили понад 400 комплектів. Попри такий ажіотаж набір досі бере участь в акції від "Монобанку".
Чому різко зріс попит на набір салатників у "Фокстрот"?
Річ у тім, що акція від "Монобанку", яку було запущено на честь досягнення банком позначки у 10 мільйонів клієнтів, передбачає полювання на лимони у додатку, а один із "секретних лимонів" акції виявився захованим у monомаркеті у категорії столових сервізів від продавця "Фокстрот", передає 24 Канал з посиланням на dev.ua.
Читайте також Nestlé звільнить 16 000 співробітників: компанія переходить до жорсткої економії
Внаслідок цього набір салатників "Сицилійський лимон" був розпроданий зі складу за добу. Цікаво, що покупці навіть охрестили його новими "чашками-рибками" нашого часу.
Ми спостерігали, як попит зростає погодинно. Цей кейс ще раз показав: одна яскрава ідея може зробити хітом навіть звичайний салатник. Команді monobank вдалося створити справжній маркетинговий "ефект лимона",
– заявив Олег Нікольський, маркетинг-директор "Фокстрот".
У "Фокстрот" прогнозують, що тепер попит на незвичний та яскравий посуд залишатиметься високим серед українців, а попри повний розпродаж набору "Сицилійський лимон", він продовжує брати участь в акції.
- Нагадуємо, що 16 жовтня співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський повідомив, що той, хто знайде 10 лимонів у monobank зможе взяти участь у розіграші 50 iPhone 17.
- Натомість той, хто збере 50 – змагатиметься за 1 мільйон гривень. А для тих, хто збере 51 лимон – BMW 3 серії.
Чи можна повернути товари у "Монобанку"?
Відомо, що товари з monoмаркету можна повернути протягом 14 днів з моменту отримання. Втім повернення буде прийнято за умови, якщо товар не був у вжитку, а його оригінальна упаковка, товарний вигляд і споживчі властивості збережені.
Водночас відповідно до законодавства, поверненню не підлягають продовольчі та деякі непродовольчі товари.