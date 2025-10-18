Чи можна повернути придбані товари – повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар "Монобанку".

Дивіться також "Лимонна лихоманка" у monobank: знайшли вже два лимони із оновлених умов розіграшу

Як можна повернути товари з monoмаркету?

Зазначимо, що для того, аби виграти приз, потрібно вгадати, в якому товарі після покупки з'явиться лимон. У "Монобанку" кажуть, що повернути товар можна протягом 14 календарних днів з моменту його отримання.

Повернення буде прийнято за умови, якщо товар не був у вжитку, а його оригінальна упаковка, товарний вигляд і споживчі властивості збережені.

У Держпродспоживслужбі пояснюють, що стаття 9 Закону України "Про захист прав споживачів" дозволяє споживачу обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Варто зауважити, що 14-денний строк для обміну може бути подовжений продавцем, але не скорочений.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

Однак, згідно з постановою Кабміну №172 від 19.03.1994, у список "неповернення" входять всі продовольчі товари (їжа, напої, алкоголь, дитяче харчування), лікарські препарати та засоби, предмети санітарної гігієни. Крім того, обміну та поверненню не підлягають деякі непродовольчі товари: панчішно-шкарпеткові вироби, білизна, косметика, парфумерія, товари для немовлят, інструменти для манікюру і педикюру, ювелірні вироби, друкована продукція тощо.

Для повернення коштів покупець повинен звернутися до продавця і написати заяву на повернення коштів. У заяві вказати, коли і який товар був придбаний, за яку ціну, а також що річ не підійшла за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або іншими причинами й тому не може бути використана за призначенням.

Також покупець повинен повернути придбаний товар в товарному вигляді, надати документи, що підтверджують факт придбання. Строк розгляду такої заяви становить 1 місяць, в окремих випадках не більше ніж 45 днів.

"Лимонна лихоманка" в monobank: коротко про головне