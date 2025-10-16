Nestlé меняет стратегию?
О будущих шагах в этом направлении сообщили в компании, передает 24 Канал. Решение стало частью стратегии новоназначенного генерального директора Филиппа Навратила, который стремится повысить эффективность компании на фоне замедления продаж и изменений в потребительском поведении.
За последние два года Nestlé наблюдает снижение темпов роста продаж. В частности, из-за постоянного повышения цен покупатели все чаще выбирают более дешевые продукты частных марок.
Мир меняется, и Nestlé должна меняться быстрее. Это будет включать принятие сложных, но необходимых решений по сокращению численности персонала в течение следующих двух лет,
- заявил Навратил.
Кого коснутся увольнения?
По его словам, сокращения будут касаться около 12 000 должностей в бизнес-подразделениях Nestlé и еще 4 000 – в производстве и цепочке поставок. В целом это около 6% от всего штата компании.
Nestlé планирует сфокусироваться на наиболее прибыльных направлениях бизнеса, среди которых бренды Kit Kat, Nescafé, Purina и Maggi, а также инвестировать в цифровизацию и развитие инновационных категорий.
Справочно. В Украине Nestlé представлена через Nestlé Украина, которая владеет брендами "Свиточ", "Торчин", "Мивина" и имеет производственные мощности во Львове, Волынской области и на Закарпатье.
Что известно о деятельности Nestlé?
Швейцарская компания Nestle, которая продолжает работать в России, седьмой год подряд удерживает титул самого дорогого продуктового бренда в мире. Даже несмотря на снижение стоимости бренда в прошлом году.
- Генерального директора Nestlé Лорана Фрейкса уволили из-за романтических отношений с подчиненной, что нарушает корпоративный кодекс компании.