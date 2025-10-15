SEAF инвестирует в Украину?

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, информирует 24 Канал. Стартовой точкой для деятельности инвесторов станет именно Львов.

В Вашингтоне подписали соглашение с инвестиционным фондом SEAF – одним из самых известных американских фондов, который более 30 лет поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в 40 странах мира. SEAF начинает работу в Украине, и стартовой точкой станет Львов,

– отметил Садовый.

Куда направят инвестиции?

По его словам, начиная с 2026 года, фонд планирует инвестировать до 30 миллионов долларов в развитие малого и среднего бизнеса – от строительства и реабилитации до создания новых рабочих мест.

Также он отметил, что фонд усилит городские программы поддержки предпринимателей.

"Например, город дает грант, а фонд добавляет инвестиции, чтобы расширить эффект этих программ. Это реальные инвестиции в развитие Львова и всей Украины", – добавил мэр.

Справка. SEAF – один из ведущих американских фондов, инвестирующий в развитие предпринимательства в более чем 40 странах мира. Организация специализируется на поддержке малого и среднего бизнеса в регионах с переходной экономикой.

