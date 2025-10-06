monobank – первый финтех-единорог?

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, передает 24 Канал. Таким образом, Fintech-IT Group становится первым украинским финтех-единорогом – частной компанией, стоимость которой превысила 1 миллиард долларов без публичного листинга на бирже.

Смотрите также Терминалов станет больше: Monobank запускает собственную сеть

Что известно об инвестиции?

UMAEF – корпорация штата Делавэр, работающая под наблюдением Государственного департамента США. Фонд не только осуществил прямую инвестицию, но и возглавил консорциум американских частных инвесторов, которые присоединились к соглашению.

Справочно. В состав Fintech-IT Group входят компании:

– "Финтек Бэнд",

– "Килобайт1024", "Шейк-ту-Пей",

– "Эй Си Ди Си Процессинг".



Холдинг является разработчиком цифровых решений для АО "УниверсалБанк", который реализует проект monobank.

Менее чем за 8 лет monobank стал вторым крупнейшим банком страны по количеству платежных карт физических лиц и предпринимателей и стабильно входит в топ-35 необанков мира по версии CNBC.

Что говорят в компании?

Мы благодарны UMAEF за доверие и поддержку. Верим, что это сотрудничество откроет новые возможности для развития технологий, которые принесут клиентам еще больше пользы. Это также мощный сигнал – даже во время большой войны ведущие американские инвесторы инвестируют в украинскую экономику,

- отметили Олег Гороховский и Михаил Рогальский, соучредители Fintech-IT Group.

Заметьте. Представитель UMAEF войдет в состав совета директоров холдинга, что углубит стратегическое сотрудничество между сторонами.

Что известно о UMAEF?

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) – фонд, создан Конгрессом США в 1994 году. Под управлением опытных американских бизнес-профессионалов он инвестирует в компании из Украины и Молдовы, имеющие потенциал для развития в сферах, интересных американским инвесторам.

За время своей деятельности UMAEF инвестировал более 190 миллионов долларов в 143 компании, которые вместе создали более 27 000 рабочих мест. Фонд также известен своим участием в создании Horizon Capital.

Что означает "единорог"?

Термин "единорог" в бизнесе означает частный стартап с рыночной капитализацией более 1 миллиарда долларов США. Появление первого финтех-единорога из Украины свидетельствует об укреплении позиций украинской ІТ-экономики на глобальной арене, несмотря на войну и вызовы для бизнеса.