SEAF інвестує в Україну?

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує 24 Канал. Стартовою точкою для діяльності інвесторів стане саме Львів.

У Вашингтоні підписали угоду з інвестиційним фондом SEAF – одним із найвідоміших американських фондів, який понад 30 років підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу. SEAF починає роботу в Україні, і стартовою точкою стане Львів,

– зазначив Садовий.

Куди спрямують інвестиції?

За його словами, починаючи з 2026 року, фонд планує інвестувати до 30 мільйонів доларів у розвиток малого та середнього бізнесу – від будівництва та реабілітації до створення нових робочих місць.

Також він наголосив, що фонд підсилить міські програми підтримки підприємців.

"Наприклад, місто дає грант, а фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм. Це реальні інвестиції у розвиток Львова і всієї України", – додав мер.

Довідково. SEAF – один із провідних американських фондів, що інвестує в розвиток підприємництва у понад 40 країнах світу. Організація спеціалізується на підтримці малого та середнього бізнесу в регіонах із перехідною економікою.

