В яких магазинах можна витратити "тисячу Зеленського"?

1 000 гривень допомоги у межах програми "Зимова підтримка" можна витрачати на продукти українського виробництва, крім підакцизних, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Це можливо, якщо розраховуватися карткою "Національний кешбек". Купити продукти за "тисячу Зеленського" можна в таких магазинах:

"Сільпо";

"Фора";

THRASH!ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

Можливість доступна в 1 160 магазинах по всій Україні, проте вона не поширюється на онлайн-замовлення.

До якого часу можна використати "зимову тисячу"?

Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року .

. Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?