Алкоголь и сигареты планируют взять под контроль: бизнес просит отложить принятие решения

Представители бизнеса призывают Верховную Раду не затягивать с принятием решения о переносе сроков запуска системы "еАкциз". Они настаивают на том, что рынку необходимо дополнительное время для технической и организационной подготовки к новым правилам.

Что хочет изменить бизнес

Нововведение "еАкциз" должно положить конец теневому рынку алкоголя и табака в Украине. Однако сейчас бизнес настаивает на том, что решение нужно отложить – ассоциации призывают парламент включить в повестку дня законопроект №15532 и как можно скорее его принять, пишет ЕБА.

Документ предусматривает перенос запуска электронной системы отслеживания оборота:

алкогольных напитков;

табачных изделий;

жидкостей для электронных сигарет.

Если законопроект будет поддержан, новой датой запуска станет 1 июля 2027 года. В настоящее время представители бизнеса считают такой срок необходимым, чтобы участники рынка могли нормально подготовиться к переходу на новую систему.

Какие риски существуют для бизнеса

Запуск eАкциза затронет не только производителей продукции. Новые правила коснутся фактически всей цепочки поставок – от производства и импорта товаров до их доставки, оптовой продажи и поступления на полки магазинов.

В ЕБА отмечают, что перед запуском бизнесу потребуется выполнить целый ряд технических и организационных задач:

Интегрировать корпоративные ИТ-системы с системой "еАкциз"; Перестроить отдельные производственные и логистические процессы; Обучить сотрудников; Протестировать движение продукции на всех этапах; Обеспечить стабильную работу государственных компонентов системы.

По оценке представителей рынка, недостаточное время на подготовку может создать проблемы не только для отдельных компаний, но и для поставок легальной продукции в целом.

Речь идет, в частности, о рисках перебоев в производстве, логистике и продаже алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Кроме того, неопределенность с датой запуска затрудняет бизнесу планирование закупок и других операционных процессов.

В связи с задержкой принятия законопроекта № 15532 и, как следствие, невозможностью для бизнеса планировать свою деятельность и приобретать марки акцизного налога на ноябрь 2026 года, по подсчетам представителей только табачной отрасли, государственный бюджет Украины недополучит 6,5 миллиардов гривен,

– пишут в Ассоциации.

Поэтому бизнес-ассоциации призывают депутатов не откладывать рассмотрение законопроекта №15532. По их мнению, принятие решения о переносе даты позволит компаниям получить достаточно времени для подготовки.

Как "еАкциз" изменит покупку алкоголя и табака для украинцев

Как пояснила 24 Канал заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк, новая система "еАкциз" предусматривает полную цифровизацию акцизных марок для алкоголя и табака. Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отслеживать движение товара.

Зоряна Стецюк, заместитель министра цифровой трансформации По сути, бизнес переходит от работы с бумажной маркой к работе с электронной маркой и цифровой фиксации операций. Именно для этого и нужен этап тестирования, чтобы производители, импортеры и другие участники рынка отработали процесс до полного запуска и настроили свои системы для работы с электронным акцизом.

По замыслу правительства, система должна не только затруднить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок.

Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение "Дия". Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.