Amazon вложит более 1 миллиарда долларов в регионы США из-за споров вокруг дата-центров

Облачное подразделение Amazon направит более 1 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет в общины США, где расположены его дата-центры. Масштабные инвестиции призваны снизить напряженность, связанную с повышенным потреблением электроэнергии и воды системами искусственного интеллекта.

Amazon инвестирует в дата-центры ИИ

Как сообщает издание Reuters, технологический гигант стремится опровергнуть критику в отношении экологического и экономического воздействия своих центров обработки данных. В настоящее время в США рассматривается более 100 мораториев на строительство новых дата-центров из-за опасений местных жителей по поводу роста тарифов на коммунальные услуги.

Средства будут направлены на образовательные программы, подготовку кадров, обеспечение доступности электроэнергии, а также на сохранение водных и энергетических ресурсов. С 2011 по 2025 год Amazon уже вложила 276 миллиардов долларов в развитие дата-центров и продолжает расширять проекты в штатах Индиана, Луизиана, Северная Каролина, Вирджиния и Миссисипи.

Гонка в сфере искусственного интеллекта

Стремительное развитие инфраструктуры необходимо для обучения и работы моделей искусственного интеллекта. В компании подчеркивают, что промедление в этой сфере может стоить стране технологического лидерства.

Существует острая необходимость в развитии дата-центров, поскольку мы не единственная страна, которая видит преимущества искусственного интеллекта для экономики и национальной безопасности,

– Мэтт Гарман, генеральный директор AWS.

Он также добавил, что страны, лидирующие в сфере искусственного интеллекта, будут формировать его будущее и получат наибольшую выгоду.

Экологические обязательства и потребление ресурсов

Параллельно с финансовыми инвестициями компания работает над снижением экологической нагрузки от работы серверов. В частности, технологический гигант обязался достичь положительного водного баланса к 2030 году.

Это означает, что компания будет возвращать сообществам больше воды, чем использует для охлаждения своего оборудования. В настоящее время в AWS отмечают, что уже выполнили этот план на 75%.

Кстати, стало известно, что интернет-провайдер "Сеть Ланет" временно приостановил работу Центра обслуживания абонентов. Он не будет работать в столице.