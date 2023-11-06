Ущерб в 100 млн долларов и сокращение штата журналистов: в The Washington Post назревает кризис
Источник:The Washington Post
The Washington Post переживает неспокойный период. Число убытков к концу этого года вырастет, а журналистов в штате сократят. Кроме того, назначен новый генеральный директор издания.
Что происходит с The Washington Post
По прогнозам, конец 2024 года станет для американского издания The Washington Post не самим лучшим. Сумма ущерба к концу этого года будет составлять 100 миллионов долларов. Достанется и работникам.
Читайте также Apple ухудшил показатель продаж, но iPhone в очередной раз спасает компанию
Следовательно, ожидается, что издание сократит штат работников на 10%. Число журналистов сократится до 940 человек.Обратите внимание! Такое развитие событий в The Washington Post произошло из-за "выкупного пакета". Ведь именно он содержит льготы и выплаты в течение определенного времени.
Изменения, ожидающие издания
Стало известно, что новым CEO The Washington Post станет Уильямс Льюис. Ранее он занимал должность главного исполнительного директора Dow Jones, а также издателя The Wall Street Journal.
- Льюис приступит к работе 2 января 2024 года.
- Предшественницей Уильяма Льюиса была Петти Стоунсайфер, ставшая в.и.о. исполнительный директор в июне.
- Кстати, большинство доходов издания получает от цифрового бизнеса. Число подписчиков составляет 2,5 миллиона человек.