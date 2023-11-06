Ущерб в 100 млн долларов и сокращение штата журналистов: в The Washington Post назревает кризис

The Washington Post переживает неспокойный период. Число убытков к концу этого года вырастет, а журналистов в штате сократят. Кроме того, назначен новый генеральный директор издания.

Что происходит с The Washington Post

По прогнозам, конец 2024 года станет для американского издания The Washington Post не самим лучшим. Сумма ущерба к концу этого года будет составлять 100 миллионов долларов. Достанется и работникам.

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Следовательно, ожидается, что издание сократит штат работников на 10%. Число журналистов сократится до 940 человек.

Изменения, ожидающие издания

Такое развитие событий в The Washington Post произошло из-за "выкупного пакета". Ведь именно он содержит льготы и выплаты в течение определенного времени.

Стало известно, что новым CEO The Washington Post станет Уильямс Льюис. Ранее он занимал должность главного исполнительного директора Dow Jones, а также издателя The Wall Street Journal.