Що відбувається з The Washington Post

За прогнозами кінець 2024 року стане для американського видання The Washington Post не найкращим. Сума збитків під кінець цього року становитиме 100 мільйонів доларів. Дістанеться й працівникам.

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Відтак очікується, що видання скоротить штат працівників на 10%. Число журналістів скоротиться до 940 осіб.

Зверніть увагу! Такий розвиток подій у The Washington Post трапився через "викупний пакет". Адже саме він містить пільги та виплати протягом певного часу.

Зміни, що чекають видання

Стало відомо, що новим CEO The Washington Post стане Вільямс Льюїс. Раніше він був на посаді головного виконавчого директора Dow Jones, а також видавцем The Wall Street Journal.