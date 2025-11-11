Rozetka прекратила сотрудничество с экс-ведущей пророссийских телеканалов Ангелиной Пичик

Ангелина Пичик ранее работала на запрещенных каналах, а сейчас занимается блогерством в Киеве и привлекает бренды для спонсорства. После ее разоблачения маркетплейс Rozetka прекратил сотрудничество с девушкой.

Почему известный маркетплейс не будет работать с Пичик?

Руководитель видеоредакции Liga.net Юрий Смирнов рассказал о прошлом Пычик на своей странице в фейсбуке, а Rozetka отреагировала на публикацию передает 24 Канал.

Сейчас маркетплейс прекратил сотрудничество с бывшей ведущей запрещенных телеканалов NewsOne и “Наш” Ангелиной Пичик. А видео с ее участием уже удалили.

Что известно о скандале с экс-ведущей NewsOne и НАШ?

9 ноября Смирнов на своей Facebook-странице обратил внимание на то, что сейчас Ангелина Пичик ведет блогерскую деятельность, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИМИ.

Как отметил Юрий Смирнов, с рекламой в Пичик начали заходить известные украинские бренды. Героем одного из последних видео стал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ангелина Пичик – бывшая ведущая телеканалов NewsOne и НАШ Евгения Мураева. Кто такой подозреваемый в госизмене Мураев и какие нарративы он продвигал (и продолжает продвигать, скрываясь в Китае), напоминать не буду,

– написал Смирнов.

Он напомнил, что бывший соведущий Ангелины Пичик Макс Назаров (или Назар Диордица) в начале этого года получил подозрение от СБУ за оправдание войны России против Украины.

Как пишет мониторинг "Детектора медиа", накануне полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Пычик "призвала не жить в напряжении и отказаться от движения в НАТО, ведь этот путь приводит к обострению". Поэтому Смирнов считает, что визуально Пычик строили образ "украинской Скабеевой".

Смирнов также напомнил, что Пичик и Диордица были ведущими эфира, в который включили бывшего главу Луганской областной государственной телерадиокомпании, депутата Луганского облсовета Родиона Мирошника: он в 2014 году пошел на службу к оккупантам, и в 2024-м украинские правоохранители сообщили ему о подозрении в коллаборационизме.

Что еще известно об Ангелине Пичик?