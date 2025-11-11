Rozetka припинила співпрацю з ексведучою проросійських телеканалів Ангеліною Пичик

Ангеліна Пичик раніше працювала на заборонених каналах, а нині займається блогерством в Києві та приваблює бренди для спонсорства. Після її викриття маркетплейс Rozetka припинив співпрацю з дівчиною.

Чому відомий маркетплейс не працюватиме з Пичик?

Керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов розповів про минуле Пичик на своїй сторінці у фейсбуці, а Rozetka відрегувала на публікацію передає 24 Канал.

Нині маркетплейс припинив співпрацю з колишньою ведучою заборонених телеканалів NewsOne та “Наш” Ангеліною Пичик. А відео з її участю вже видалили.

Що відомо про скандал з ексведучою NewsOne та НАШ?

9 листопада Смирнов на своїй Facebook-сторінці звернув увагу на те, що нині Ангеліна Пичик веде блогерську діяльність, повідомляє 24 Канал з посиланням на ІМІ.

Як зазначив Юрій Смирнов, з рекламою до Пичик почали заходити відомі українські бренди. Героєм одного з останніх відео став ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Ангеліна Пичик – колишня ведуча телеканалів NewsOne та НАШ Євгена Мураєва. Хто такий підозрюваний у держзраді Мураєв і які наративи він просував (і продовжує просувати, переховуючись у Китаї), нагадувати не буду,

– написав Смирнов.

Він нагадав, що колишній співведучий Ангеліни Пичик Макс Назаров (або Назар Діордиця) на початку цього року отримав підозру від СБУ за виправдовування війни Росії проти Україні.

Як пише моніторинг "Детектора медіа", напередодні повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Пичик "закликала не жити в напрузі й відмовитися від руху в НАТО, адже цей шлях призводить до загострення". Тому Смирнов вважає, що візуально Пичик будували образ "української Скабєєвої".

Смирнов також нагадав, що Пичик та Діордиця були ведучими етеру, в який увімкнули колишнього очільника Луганської обласної державної телерадіокомпанії, депутата Луганської облради Родіона Мірошника: він у 2014 році пішов на службу до окупантів, і 2024-го українські правоохоронці повідомили йому про підозру в колабораціонізмі.

Що ще відомо про Ангеліну Пичик?