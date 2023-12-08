Apple увеличит производство iPhone в Индии: сколько десятков миллионов девайсов будет делать

Компания Apple хочет усилить свои позиции на рынке Индии. Для этого гигант готов существенно нарастить производство.

Apple увеличивает обороты на рынке Индии

Компания Apple готовится к новому рывку на индийском рынке. Гигант уже обсудил со своими поставщиками план на ближайшее будущее – производить в Индии более 50 миллионов iPhone в год.

Кстати говоря Первая круглая дата: Apple может стать самой дорогой компанией в мире пятый год подряд

Этого плана компания хочет придерживаться в ближайшие 2 – 3 года. Для этого придется увеличить производство девайсов на несколько десятков миллионов единиц, но к такому шагу в компании уже подготовились.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Ранее уже звучала информация о том, что главный поставщик Apple Foxconn уже начинает производить iPhone 15 на своих мощностях в Индии. Следовательно, новые планы гиганта по индийскому рынку уже никто не считает просто громкими заявлениями.

Кроме того, Apple активно работает над тем, чтобы в начале 2024 года выпустить новые модели и обновления, в частности, речь идет о Mac и iPad. Продажи этих гаджетов упали, поэтому компания стремится заинтересовать покупателей новыми возможностями.

Apple удается держать положительные финансовые показатели благодаря продажам iPhone и сервисных продуктов. В компании понимают, что долго удерживать такое положение может не получиться, поэтому ищут новые пути для ближайшей перспективы всех гаджетов.