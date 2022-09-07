ArcelorMittal инвестирует в казахский меткомбинат, что поставляет сталь в россию

Компания ArcelorMittal намерена инвестировать в Казахстан 1 миллиард долларов. Большая часть средств будет направлена на модернизацию предприятия "АрселорМиттал Темирату".

В мае металлургический гигант ArcelorMittal прекратил экспортировать сталь в россию на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину. Однако уже в июне поставки возобновились именно через казахский "АрселорМиттал Темирату".

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Инвестиции металлургического гиганта в Казахстан

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев провел встречу с главой правления ArcelorMittal Лакшми Митталом. Основной темой разговора были вопросы, связанные с обеспечением безопасности на производстве, оплатой труда, выполнением социальных обязательств и модернизацией производства.

Миттал заверил Токаева, что вскоре компания инвестирует в Казахстан 1 миллиард долларов, а большая часть этих денег будет направлена именно на модернизацию производства ArcelorMittal Temiratu, продолжающего в настоящее время поставлять продуцируемую им сталь в россию.

Добавим, что "АрслорМиттал Темирату" вошел в состав ArcelorMittal еще в середине 90-х. Напомним, что недавно металлургический гигант объявил о закрытии трех своих заводов в Европе по причине резкого роста цен на электроэнергию.