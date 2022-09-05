Ныне говорится о сталеварне в Бремене и предприятии по изготовлению катанки (металлопрокатной проволоки) в Гамбурге. Об этом заявил исполнительный директор немецкого подразделения люксембургской компании Райнер Блашек.

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Почему ArcelorMittal закрывает свои заводы

Отмечается, что производство стали является одной из наиболее энергозатратных отраслей вместе с химической промышленностью, производством удобрений и стекла. Кроме того, металлурги пострадали в результате снижения цен на сталь и в последние годы были вынуждены инвестировать в сокращение выбросов от производства.

В настоящее время наблюдается замедление глобального роста отрасли, что влияет на количество заказов. Так, из-за низкого спроса ArcelorMittal заявила о закрытии завода в Испании 1 сентября, а уже на следующий день анонсировала закрытие мощностей в двух городах Германии.

Высокие цены на газ и электроэнергию стали огромным бременем для нашей конкурентоспособности,

– заявил исполнительный директор немецкого представительства компании.

Напомним, что стоимость газа начала стремительно расти в Европе с начала лета, а больше всего – в августе, поскольку россия ограничивает поставки ресурса на рынок европейских стран. 5 сентября цены на газ выросли сразу на 30% после того, как "Газпром" отказался вводить в эксплуатацию "Северный поток" после профилактического ремонта.

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