Нині ж мовиться про сталеварню у Бремені та підприємство з виготовлення катанки (металопрокатного дроту) у Гамбурзі. Про це заявив виконавчий директор німецького підрозділу люксембурзької компанії Райнер Блашек.

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Чому ArcelorMittal закриває свої заводи

Зазначається, що виробництво сталі є одним із найбільш енергозатратних галузей разом з хімічною промисловістю, виробництвом добрив та скла. Крім того, металурги постраждали унаслідок зниження цін на сталь та останніми роками були змушені інвестувати у скорочення викидів від виробництва.

Нині ж спостерігається уповільнення глобального зростання галузі, що впливає на кількість замовлень. Так, через низький попит ArcelorMittal заявила про закриття заводу в Іспанії 1 вересня, а вже наступного дня анонсувала закриття потужностей у двох містах Німеччини.

Високі ціни на газ та електроенергію стали величезним тягарем для нашої конкурентоспроможності,

– заявив виконавчий директор німецького представництва компанії.

Нагадаємо, що вартість газу почала стрімко зростати у Європі з початку літа, а найбільше – у серпні, оскільки росія обмежує постачання ресурсу ринок європейських країн. Так, 5 вересня ціни на газ зросли одразу на 30% після того, як "Газпром" відмовився вводити в експлуатацію "Північний потік" після профілактичного ремонту.

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