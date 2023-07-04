Слушает и взаимодействует: как можно протестировать АІ-ассистента с миллиардным потенциалом

Безумная гонка искусственных интеллектов набирает обороты. Стартапы хотят не только усовершенствовать поиск информации, но и создать быстрых и эффективных помощников.

Похоже, что уже в ближайшее время искусственный интеллект будет готов перебрать на себя много человеческих обязанностей. Он теперь умеет не просто помогать в поиске информации, но и лучше планировать процессы в качестве персонального ассистента.

Интересно И один в поле воин: как самостоятельно создать стартап и продать за 50 миллионов долларов

АИ-ассистент, который оценивают в миллиарды

Компания Inflection AI объявила о том, что начинает новый раунд инвестиций. Однажды особо просить о деньгах ей не придется, ведь звезды технологического мира уже выстроились в очередь.

Дело в том, что Inflection AI разрабатывает Рі – ассистента на базе искусственного интеллекта, направленного на взаимодействие с человеком, а не просто поиск информации. Оценка компании составляет 4 миллиарда долларов, хотя она существует только год.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Бестселлер– это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Воспользоваться этим ассистентом каждый может бесплатно. Microsoft, Nvidia, Рид Хоффман, Билл Гейтс, Эрик Шмидт и многие другие настолько им поражены, что готовы давать на его развитие сотни миллионов долларов.

Все привлеченные инвестиции будут направлены на улучшение продукта. Также сообщается, что эффективное взаимодействие с человеком остается приоритетом.