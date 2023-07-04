Схоже на те, що вже найближчим часом штучний інтелект буде готовим перебрати на себе багато людських обов'язків. Він тепер вміє не просто допомагати з пошуком інформації, а й краще планувати процеси у якості персонального асистента.

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АІ-асистент, який оцінюють у мільярди

Компанія Inflection AI оголосила про те, що розпочинає новий раунд інвестицій. Якось особливо просити про гроші їй не доведеться, адже зірки технологічного світу вже вишикувалися у чергу.

Річ у тому, що Inflection AI розробляє Рі – асистента на базі штучного інтелекту, який спрямований на взаємодію з людиною, а не просто пошук інформації. Оцінка компанії наразі складає 4 мільярди доларів, хоча вона існує лише рік.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Скористатися цим асистентом кожен може безплатно. Microsoft, Nvidia, Рід Хоффман, Білл Гейтс, Ерік Шмідт та багато інших настільки ним вражені, що готові давати на його розвиток сотні мільйонів доларів.

Усі залучені інвестиції спрямують на покращення продукту. Також повідомляється, що ефективна взаємодія з людиною залишиться пріоритетом.