AstraZeneca выкупит китайскую Gracell: какая сумма гигантской для фармацевтического рынка сделки
Источник:AstraZeneca
Компания AstraZeneca решила расширить свои позиции на рынке. Для этого она решила поглотить китайского конкурента.
Большое слияние на фармацевтическом рынке
Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что готовит большое слияние. Речь идет о приобретении китайской Gracell Biotechnologies.
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Сумма сделки должна составить 1,2 млрд долларов. Миллиард AstraZeneca готова заплатить сразу, остальное доплатит впоследствии.
Важно! AstraZeneca – одна из компаний, активно продолжающих работать на российском рынке, несмотря на войну против Украины.
Закрыть сделку компании планируется уже в первом квартале 2024 года. По мнению менеджмента AstraZeneca, этот ход позволит укрепить позиции на рынке клеточной терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.
После слияния Gracell превратится в дочернее предприятие AstraZeneca, работающее на рынках США и Китая.