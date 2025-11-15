Россия ударила по складу одной из крупнейших фармацевтических компаний страны

Российские войска попали по днепровскому складу одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины. Пострадала компания "Оптима-Фарм".

Склад полностью уничтожен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

Смотрите также Поврежденные дома и гражданские объекты: враг 45 раз за ночь обстрелял Черниговскую область

Какие последствия российского удара по складу фармацевтической компании?

Склад полностью уничтожен, однако сотрудники не пострадали. Объем нанесенного ущерба пока уточняется. Указано, что этот склад обслуживал южные регионы Украины.

Это уже третий удар по объектам "Оптима-Фарм". 25 октября в Киеве был разрушен склад и офис компании, тогда убытки оценили примерно в 100 миллионов долларов, а атака уничтожила около 20% месячного запаса лекарств Украины. 28 августа, в результате ракетного удара по Киеву пострадал еще один фармацевтический склад "Оптима-Фарм".

Какие города были под атакой 15 ноября?